Equipe de France : Un crack tourne le dos à Deschamps, il s’explique

Hugo Chirossel

Pour la prochaine trêve internationale, Walid Regragui a décidé de convoquer pour la première fois Eliesse Ben Seghir. En conférence de presse, l’attaquant de l’AS Monaco est revenu sur son choix de représenter le Maroc plutôt que l’équipe de France. Une décision qui n’a pas été facile, mais qu’il assume totalement.

De nouvelles têtes vont rejoindre le Maroc lors de la prochaine trêve internationale. Pour les deux matchs amicaux qui attendent les Lions de l’Atlas , contre l’Angola et la Mauritanie, Walid Regragui a décidé d’appeler pour la première fois Brahim Diaz, joueur du Real Madrid, ainsi qu’Eliesse Ben Seghir. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’attaquant de l’AS Monaco a expliqué son choix, lui qui aurait pu décider de représenter l’équipe de France.

Équipe de France : Enfin une bonne nouvelle pour Deschamps ! https://t.co/lSy7rnUEGP pic.twitter.com/WIwkgn56Tt — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

« Le choix a été compliqué mais mûrement réfléchi »

« J'ai la chance de pouvoir postuler pour deux grandes nations de football. Le choix a été compliqué mais mûrement réfléchi. J'ai pris cette décision depuis un peu plus d'un mois, mais avec ma blessure c'était un peu compliqué. Maintenant que je me sens très bien, j'ai décidé de faire ce choix. Le fait de ne plus être dans la réflexion est un peu une délivrance », a expliqué Eliesse Ben Seghir.

« J'ai fait ce choix par rapport à mes racines, mes deux parents sont marocains »