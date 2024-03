Equipe de France : Thierry Henry va surprendre son monde ?

Thomas Bourseau

En août dernier, quelques semaines seulement après la bombe au sujet d’une potentielle arrivée au PSG dans le staff de Julian Nageslmann, Thierry Henry héritait du poste de sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Et à l’approche des Jeux Olympiques à Paris, Henry a tenu un discours ouvert sur son avenir.

Thierry Henry est devenu le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs en août dernier, soit quelques semaines après les rumeurs sur une éventuelle venue au PSG en tant qu’adjoint de Julian Nagelsmann. Et alors qu’il va disputer les Jeux Olympiques avec la délégation française à Paris cet été, le champion du monde 98 a jeté un froid sur son avenir de coach en interview.

«Est-ce que j'ai toujours envie d'entraîner ? Je n'en sais rien»

Par le biais de The Athletic, Thierry Henry n’a pas mâché ses mots quant à la suite de sa carrière. Consultant chez CBS Sports en parallèle, la légende d’Arsenal ne sait pas de quoi son avenir sera fait comme il l’a avoué à The Athletic. « Que va-t-il se passer après mes deux années avec les moins de 21 ans (qui se terminent à l'été 2025) ? Je ne sais pas ce qui va se passer. Tout ce que je sais, c'est que je suis heureux d'être ici et que je ne veux rien manquer. Je ne sais pas où j'aurai la tête dans deux ans. Est-ce que j'ai toujours envie d'entraîner ? Je n'en sais rien ».

«Je suis heureux avec CBS»