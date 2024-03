C'est «quasiment impossible», grosse désillusion pour Mbappé !

Amadou Diawara

Après avoir manqué les Jeux Olympiques de Tokyo, Kylian Mbappé rêve de pouvoir disputer ceux de Paris cet été. Toutefois, l'attaquant du PSG va devoir convaincre son prochain club de lui accorder ce privilège. Et alors qu'il se dirige vers le Real Madrid, Kylian Mbappé n'aurait presque aucune chance d'être présent aux JO.

Kylian Mbappé ne l'a jamais caché, il rêve de défendre les couleurs de l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Alors que le PSG ne l'a pas autorisé à disputer les JO de Tokyo, l'attaquant de 25 ans espère être de la partie pour celles de Paris cet été. Mais encore une fois, Kylian Mbappé a besoin de l'aval de sa direction.

Mbappé veut jouer les Jeux de Paris

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est en pole position pour boucler le transfert à 0€ du capitaine de l'équipe de France. Par conséquent, Kylian Mbappé doit obtenir le feu vert de Florentino Pérez pour participer aux Jeux de Paris. Et visiblement, le président du Real Madrid ne serait pas du tout prêt à faire ce cadeau à sa future recrue.

Le Real ne va pas lâcher Mbappé pour les JO