Mercato - PSG : Incroyable, le mensonge de Mbappé révélé ?

Thomas Bourseau

Au cours des derniers mois, Kylian Mbappé a partagé l’un de ses désirs le plus cher : participer aux Jeux Olympiques avec la délégation tricolore. Néanmoins, sachant la complexité de la situation avec son potentiel futur club qu’est le Real Madrid après l’Euro l’été prochain, Mbappé savait dès le mois de janvier qu’il n’y prendrait pas part vu qu’il avait déjà décidé de quitter le PSG selon L’Équipe. Et ce, contrairement au discours qu’il tenait à l’époque.

Kylian Mbappé ne restera pas au PSG la saison prochaine. En effet, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale a annoncé à son président Nasser Al-Khelaïfi le 13 février dernier qu’il ne signera pas de prolongation de contrat. Son chemin semble être tracé vers le Real Madrid bien que les discussions doivent battre leur plein entre les parties concernées comme le10sport.com vous le révélait le 20 février dernier.

«Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses»

Et alors qu’il n’a cessé de faire part de son rêve de participer aux Jeux Olympiques de Paris de 26 juillet au 11 août. Cependant, il se pourrait que Kylian Mbappé ait bien caché son jeu. Début janvier, après le Trophée UNFP remporté par le PSG, l’attaquant affirmait ne pas avoir pris de décision concernant son avenir. Pour autant, quelques jours plus tard au micro de GQ , Mbappé tenait le discours suivant. « Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses. Si on me laisse les faire, j’irai avec grand plaisir mais si ce n’est pas possible, je comprendrai ».

PSG : La mère de Mbappé débarque à Madrid, c’est terminé https://t.co/jJnUfZwKau pic.twitter.com/TR8RDiR3u2 — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

Mbappé avait déjà tranché dès janvier pour son avenir ?