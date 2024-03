PSG : Le Real Madrid va priver Mbappé de son rêve ?

Thomas Bourseau

C’est un rêve qu’il évoque depuis des années à présent et plus particulièrement ces derniers mois à l’approche de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris le 26 juillet prochain. Néanmoins, Kylian Mbappé devrait manquer les JO en raison de sa signature plus que probable au Real Madrid qui ne dispose pas du même devoir que les clubs français comme le PSG envers les olympiades parisiennes selon L’Équipe.

Kylian Mbappé ne l’a jamais caché, il veut vivre une aventure olympique. Déjà à l’époque, pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, l’attaquant du PSG souhaitait y prendre part, mais n’avait pas reçu le feu vert de son club. Et en novembre dernier, en conférence de presse lors d’un rassemblement avec l’équipe de France, le capitaine des Bleus en remettait une couche. « Je pense que les gens ont envie que je les fasse. J’ai toujours voulu jouer les Jeux Olympiques, mais ce n’est pas moi qui décide. Si mon employeur ne veut pas, ce ne sera pas un problème ».

Mbappé : Son départ lui coûte les JO ?

Et alors qu’à l’époque son employeur était encore le PSG et aurait pu l’être en cas de prolongation de contrat, Kylian Mbappé avait toutes ses chances de participer aux Jeux Olympiques de Paris cet été qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août. Néanmoins, le 13 février dernier, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain annonçait son départ à son président Nasser Al-Khelaïfi en tant qu’agent libre au terme de l’exercice en cours d’après L’Équipe . Et cette décision devrait lui coûter son rêve olympique.

Contrairement au PSG, le Real Madrid ne devrait pas céder pour les Jeux Olympiques de Paris