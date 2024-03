Mercato - OM : Gasset s’en va, qui pour le remplacer ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'instant T, Jean-Louis Gasset n'a pas l'intention de s'éterniser à l'OM. Comme prévu au moment de son arrivée, le technicien de 70 ans prévoit de quitter son poste à l'issue de la saison, peu importe la place de son équipe au classement. Alors que son avenir semble se dessiner, les noms de ses potentiels successeurs apparaissent dans la presse.

Jean-Louis Gasset réussit des miracles à l'OM. Il y a encore un mois, le club marseillais sombrait sur la pelouse de Brest (1-0). Une défaite qui allait provoquer le départ de Gennaro Gattuso. Depuis, la formation a remporté cinq matchs d'affilés, et avec la manière. La bonne forme de l'OM a été, aussi, remarquée par les dirigeants, qui pourraient entamer des négociations avec Gasset pour prolonger. Mais selon les informations de L'Equipe , le coach marseillais n'a pas l'intention de prolonger son aventure, même si l'OM parvenait à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Deux noms se détachent

Evidemment, le sujet de sa succession est évoqué par le quotidien sportif. Deux noms sont évoqués. Le premier est celui de Paulo Fonseca, qui a de grandes chances de quitter le LOSC en fin de saison selon les informations exclusives du 10Sport.com. Le second est Christophe Galtier. L'actuel entraineur d'Al-Duhail avait déjà ouvert la porte à un retour à l'OM. « Une ambition de revenir à l’OM ? Non, ce n’est pas une ambition. Ce n’est pas un objectif. Un entraîneur veut aller le plus haut possible par rapport à ses ambitions, ses compétences. Evidemment, si un jour et dans des années, des saisons pour être très clair, si un dirigeant souhaitait me rencontrer… Personne ne peut rester insensible à l’appel du pied de Marseille » avait-il confié en 2019.

Une surprise pour la succession de Gasset ?