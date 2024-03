Gasset - OM : Il fait des révélations inattendues !

Alexis Brunet

En crise il y a quelques semaines, l'OM va bien mieux aujourd'hui, grâce à un homme, Jean-Louis Gasset. L'ancien entraîneur de l'ASSE a transfiguré le club phocéen, qui ne s'arrête plus de gagner depuis sa nomination. Critiqué à son arrivée, le technicien de 70 ans fait donc taire les critiques, mais certaines de ses méthodes font tout de même parler, et des révélations inattendues sont sorties dernièrement.

Depuis le début de saison, l'OM a connu bon nombre d'entraîneurs. Marcelino et Gennaro Gattuso ont payé les tensions, et les mauvais résultats, et Jean-Louis Gasset est arrivé pour mener une opération commando jusqu'à la fin de la saison. C'est pour le moment un succès, puisqu'en cinq matches sur le banc du club phocéen, l'ancien entraîneur de l'ASSE a connu la victoire à cinq reprises.

Gasset a d'abord brillé en tant que numéro deux

Avant de briller à l'OM, Jean-Louis Gasset est aussi passé par le PSG, mais en tant qu'entraîneur adjoint de Laurent Blanc. Il y a côtoyé Nicolas Dehon, qui était alors entraîneur des gardiens. Ce dernier a témoigné pour L’Équipe du rôle de l'actuel entraîneur marseillais, lors de son aventure à Paris. « À Paris, c'était Laurent qui était aux manettes et on restait donc dans le 4-3-3. Mais Jean-Louis proposait des ajustements en fonction des individualités. Si un droitier était performant en face, il voulait lui opposer un gaucher avec tel profil particulier. Il cherchait toujours l'association de joueurs pour gêner un adversaire, voulait maîtriser des trois contre deux, c'était très précis et basé sur des infos qu'il allait pêcher par tous les moyens. »

Gasset avait des méthodes osées à Paris