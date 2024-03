Vente OM : L’Arabie Saoudite va mettre le feu en Ligue 1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, l’Arabie Saoudite fait grandement parler en Ligue 1. Et pour cause, l’État saoudien est régulièrement cité parmi les prétendants pour racheter l’OM, mais également l’AS Monaco. Et selon Thibaud Vézirian, les deux dossiers ne sont pas liés, ce qui sous-entend que les deux clubs pourraient être rachetés par des fonds saoudiens.

Et si l'Arabie Saoudite faisait une entrée fracassante dans le football français pour concurrencer son voisin qatari, propriétaire du PSG ? C'est clairement la tendance puisqu'en parallèle de la vente de l'OM, les Saoudiens s'intéresseraient également à l'AS Monaco. Mais selon Thibaud Vézirian, il ne s'agit pas des mêmes investisseurs, ouvrant donc la porte à deux projets saoudiens différents en Ligue 1.

Vente OM : La mèche est vendue en privé ! https://t.co/fwFPgsq7aQ pic.twitter.com/B6AEOFgkVe — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Monaco et l'OM bientôt sous pavillon saoudien ?

« On est face à un prince saoudien resté anonyme, donc tout ça n’a absolument rien à voir avec l’OM. Il n’y a pas de vente OM compromise à cause de ça. Cela n’a aucun rapport. Les princes saoudiens, il y en a à Sheffield, et c’est n’importe quoi au club. Il y en a eu à Châteauroux, vous avez entendu parler de bonnes choses de fait ? Non. Il y a aussi un prince saoudien à Almeria. Donc des princes saoudiens, vous pouvez en avoir de tout niveau, et surtout qui gèrent ou pas directement les affaires », lance le journaliste sur sa chaîne Twitch avant d’en dire plus sur le projet saoudien à l’OM.

Deux projets très différents ?