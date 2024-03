Vente OM : L’Arabie Saoudite arrive et prépare du lourd à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs années, l'hypothèse de voir l'Arabie Saoudite racheter l'OM prend de l'ampleur. Et malgré l'intérêt des Saoudiens pour l'AS Monaco en parallèle des discussions pour le club phocéen, Thibaud Vézirian assure que les deux projets n'ont rien voir et que l'ampleur de ce qui se prépare à Marseille n'a rien de comparable.

Cela fait désormais plusieurs années que l'Arabie Saoudite est attendue à l'OM. Cependant, l'officialisation se fait toujours attendre et en parallèle, des rumeurs circulent concernant la possibilité qu'un prince saoudien rachète l'AS Monaco. De quoi faire trembler les Marseillais qui espèrent toujours un énorme projet pour remplacer Frank McCourt, vivement critiqué. Toutefois, selon Thibaud Vézirian, très actif dans ce feuilleton, les deux dossiers ne sont pas liés et l'OM peut toujours s'attendre à un énorme projet basé sur le rachat par un consortium qui s'annonce impressionnant.

Vente OM : Accord annoncé avec l’Arabie Saoudite ! https://t.co/TdVOK7OMLX pic.twitter.com/S6CvmzgK7S — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Vézirian annonce du lourd pour la vente de l'OM

« A l’OM, on est sur une volonté étatique via le soutien du PIF, mais aussi en plaçant des sociétés via un consortium avec beaucoup d’intérêt entre plusieurs nations. On a parlé de la France avec CGA-CGM, on a parlé de l’Arabie Saoudite, on a aussi parlé d’un apport extérieur de l’Inde. Donc on est sur complètement autre chose, ça n’a rien à voir avec l’AS Monaco », lance le journaliste sur sa chaîne Twitch , avant d'en rajouter une couche.

«C’est incomparable»