Vente OM : La mèche est vendue en privé !

Très actif au sujet de la vente de l'OM, Thibaud Vézirian en a de nouveau rajouté une couche, assurant qu'en privé plusieurs agents étaient déjà au courant de l'issue de ce feuilleton. En effet, plusieurs acteurs du football seraient déjà avertis concernant la vente du club phocéen.

Depuis plusieurs années, l'arrivée de l'Arabie Saoudite se fait attendre à l'OM. Il faut dire que la vente du club phocéen ne cesse de faire parler, et plusieurs sources confirment désormais qu'un accord serait proche, bien que l'officialisation se fasse attendre. Mais pour Thibaud Vézirian, plusieurs agents sont déjà au courant de la vente de l'OM.

Vente OM : Accord annoncé avec l’Arabie Saoudite ! https://t.co/TdVOK7OMLX pic.twitter.com/S6CvmzgK7S — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

«Certains agents sont au courant»

« Certains agents sont au courant, d’autres non et d’autres n’en ont strictement rien à faire. Mais pas mal d’agents se sont rapprochés de l’OM depuis 2021, comme par hasard, parce que tout d’un coup il y a un peu plus d’argent qu’avant », lance le journaliste sur Twitch .

L'AS Monaco également dans le coup ?

Cependant, depuis quelques semaines, la possibilité de voir l'Arabie Saoudite racheter l'AS Monaco prend de l'ampleur. Plusieurs sources ont évoqué cette option qui pourrait refroidir la vente de l'OM. Les prochaines semaines s'annoncent décisives dans ce feuilleton interminable.