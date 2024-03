L’Arabie Saoudite annonce la vente de l’OM, il confirme en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lors d'un live sur Twitch, Thibaud Vézirian a fait un nouveau point sur la vente de l'OM et s'est arrêté sur la déclaration de Moaid Mahjoub. Proche du pouvoir saoudien, il a annoncé que le PIF s'apprêtait à investir au sein du Milan AC. Une opération qui ne remet pas en question le dossier lié au club marseillais selon le journaliste.

Sur son compte Linkedin , Moaid Mahjoub a laissé entendre que l'Arabie Saoudite pourrait entrer dans le capital du Milan AC. Pour Thibaud Vézirian, cette source est à prendre très au sérieux. Proche du pouvoir saoudien, il s'était distingué il y a quelques mois en annonçant le rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite. « Il s’était déjà fait remarquer il y a plusieurs années en parlant du rachat de Newcastle sur les réseaux sociaux. Il s’est encore fait remarquer le 14 juillet 2023 en annonçant que l’Arabie Saoudite va racheter l’Olympique de Marseille » a confié Thibaud Vézirian.

Vente OM - Arabie Saoudite : Le boss se fait rembarrer https://t.co/RiCpbNiWjX pic.twitter.com/100gVTM78p — le10sport (@le10sport) March 9, 2024

Vézirian confirme encore la vente de l'OM

Sur Twitch, le journaliste a confirmé que le rachat du club phocéen était toujours d'actualité, malgré l'opération qui se prépare au Milan AC. « Tout cela pour dire que cela n’a rien à voir avec l’Olympique de Marseille et son consortium qui fonce vers une officialisation de cession du club. Les achats dans tel ou tel pays ne sont pas liés les uns aux autres; il n’y a pas de stratégie en Arabie Saoudite visant à posséder des clubs satellites avec une hiérarchie entre eux, puisque l’Arabie Saoudite place des entités différentes à leur tête » a lâché Vézirian.

« Cela n’a rien à voir avec ce qu’on appelle la multipropriété »