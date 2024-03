Gasset réclame un gros renfort à l'OM

Alexis Brunet

L'OM est en grande forme dernièrement. Les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang viennent d'enchaîner quatre succès de suite, et à chaque fois avec la manière. Cela est en grande partie dû à Jean-Louis Gasset, qui a débarqué récemment, pour remplacer Gennaro Gattuso. Justement, le coach français s'est exprimé sur le match face à Nantes dimanche, et il a affirmé que ses joueurs auront besoin du public.

L'OM est complètement métamorphosé. Le club phocéen n'arrivait plus à gagner dernièrement. Pablo Longoria a donc choisi de se séparer de Gennaro Gattuso, et il a misé sur Jean-Louis Gasset, pour faire remonter Marseille au classement. Cela est un vrai succès, car le technicien de 70 ans enchaîne les victoires depuis sa nomination.

Quatre victoires, 16 buts marqués

Jean-Louis Gasset est à Marseille depuis seulement quatre matches, mais son influence se fait déjà ressentir. En quatre matches, l’ancien entraîneur de l’ASSE n’a connu que des victoires. En plus de cela, l’OM a retrouvé une vraie efficacité offensive, puisque les Marseillais ont fait trembler les filets à 16 reprises, lors des quatre dernières rencontres, soit une moyenne de quatre buts par match.

L'OM aura besoin de ses supporters