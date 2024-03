Vente OM : «Le deal est acté», il annonce l’arrivée de l’Arabie Saoudite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton sur la vente de l'OM ne cesse de s'étirer. Cela fait maintenant plus de quatre ans que les rumeurs apparaissent, sans que rien ne bouge. Mais sur Twitch, Thibaud Vézirian assure que la cession du club est actée. Aux abonnés absents, Frank McCourt aurait accepté de vendre le club à des investisseurs saoudiens.

Lors d'un entretien accordé à AS ce jeudi, Pablo Longoria a démenti les rumeurs sur un possible départ de Frank McCourt. Une déclaration qui n'a pas empêché Thibaud Vézirian de clamer haut et fort que l'OM était déjà vendu. Lors de l'un de ses lives Twitch , le journaliste a assuré que ce dossier était toujours d'actualité, malgré le retard pris dans les négociations.

Retard à l'allumage ? Vézirian rassure

« Comme je vous le dis depuis des mois, le deal « club » est réalisé, il est ok. C’est tout le reste autour qui posait des problèmes. On est très clair là-dessus (…) Si l’officialisation n’est toujours pas arrivée, c’est lié à des problèmes de politique locale, de politique nationale et internationale. On est dans un bazar incroyable au point que même McCourt s’en est lassé. Lui, il est porté disparu et n’a plus parlé, oralement, du sujet depuis un an et demi. C’est inconcevable qu'un dirigeant comme lui ne s'exprime pas » a confié le journaliste, avant d'en remettre une couche.

« Ils ont tous compris »