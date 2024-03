Vente OM : Longoria a menti, Vézirian lui répond !

Alexis Brunet

Depuis quelques mois, le sujet de la vente de l'OM revient souvent sur le tapis. Dernièrement lors d'une interview, Pablo Longoria a abordé le sujet, et il a nié les rumeurs, affirmant que tout cela était fait pour déstabiliser le club. Mais selon Thibaud Vézirian, cela serait faux, et l'OM serait toujours en vente.

Depuis 2016, Frank McCourt est le propriétaire de l'OM. Mais il est possible que l'homme d'affaires américain vende le club à de nouveaux investisseurs. L'Arabie saoudite est notamment citée comme un possible candidat au rachat du club phocéen, mais pour le moment rien ne bouge.

Vézirian répond à Longoria

Dernièrement, lors d'une interview accordée à AS , Pablo Longoria avait évoqué les rumeurs d'une possible vente de l'OM. Le président marseillais avait affirmé que cela était faux, et que ces rumeurs étaient faites pour déstabiliser le club. Pour Team Football , Thibaud Vézirian est revenu sur les déclarations de Pablo Longoria. « Il faut arrêter d’accuser d’autres personnes et de leur donner de l’importance, surtout lorsqu’il y a un travail journalistique aussi sérieux derrière ce type d’information, et qu’il n’y a aucune volonté de déstabiliser ou de gêner qui que ce soit. Ce qui est crucial, c’est d’être un peu plus transparent et honnête envers les supporters. C’est important, surtout pour le bien du football français et son avenir. »

«Ces rumeurs ne déstabilisent personne au sein du club»