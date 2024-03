Critiqué, il savoure sa renaissance à l’OM

Axel Cornic

Parmi les recrues stars de l’été dernier, Ismaïla Sarr a rencontré des gros problèmes à l’Olympique de Marseille cette saison. Mais à l’image de toute son équipe, l’ailier renaît depuis quelques semaines avec l’arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc ! Il a d’ailleurs grandement participé à la large victoire de l’OM ce jeudi, lors du 8e de finale aller de Ligue Europa.

Il avait laissé des bons souvenirs en Ligue 1 avec le FC Metz et le Stade Rennais, mais le retour d’Ismaïla Sarr ne s’est pas vraiment bien passé. Arrivé de Watford lors du dernier mercato estival, l’ailier de 26 ans a rencontré énormément de problèmes pour trouver son véritable rythme à l’OM. Mais les choses semblent avoir enfin changé…

Festival de l’OM, Aubameyang jubile https://t.co/VfUgNvlWDW pic.twitter.com/JGL9cdYmG2 — le10sport (@le10sport) March 7, 2024

Enfin le vrai Sarr ?

Car à l’image de toute l’équipe, le départ de Gennaro Gattuso et l’arrivée de Jean-Louis Gasset semblent avoir fait beaucoup de bien à l’international sénégalais. Aligné en attaque aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Iliman Ndiaye, il a été l’un des hommes forts de cette rencontre.

« C'est le collectif qui me donne la force »