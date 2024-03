Mercato : L’OM tient son nouveau Didier Drogba !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désespéramment à la recherche de son fameux « grantatakan » depuis le début du projet McCourt, l’Olympique de Marseille a trouvé l’homme idéal en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. De nouveau décisif jeudi contre Villarreal (4-0) avec un doublé, l’ancien joueur d’Arsenal et du FC Barcelone est entré dans l’histoire et égale un vieux record de Didier Drogba.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille se séparait d’Alexis Sanchez, acteur clé de la bonne saison phocéenne, et accueillait dans la foulée Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de premiers mois compliqués laissant craindre le pire pour le reste de la saison. Un mauvais souvenir pour le Gabonais et les supporters de l’OM, qui assistent au retour en forme de leur numéro 10, enchaînant les prestations de haute volée. Aubameyang fait déjà mieux qu’Alexis Sanchez sur l’ensemble de sa saison, avec 21 buts 8 passes décisives en 36 matches pour le Gabonais contre 18 réalisations et 3 offrandes en 44 apparitions pour le Chilien.

Aubameyang meilleur buteur de l’histoire de la C3

Ce jeudi, Pierre-Emerick Aubameyang a récidivé en inscrivant un doublé lors de l’éclatante victoire de l’OM au Vélodrome contre Villarreal (4-0). Deux réalisations qui lui permettent d’entrer dans l’histoire de la C3, le joueur de 34 ans devenant le meilleur buteur de la compétition avec 33 buts au compteur. Alors qu’il avait déjà dépassé Falcao (30) au tour précédent, faisant de lui le meilleur buteur de la Ligue Europa depuis sa refonte en 2009, Aubameyang détient désormais le record en prenant en compte la Coupe de l’UEFA, surpassant les 31 réalisations d’Henrik Larsson. Stats Foot a par ailleurs dévoilé sur son compte X que l’attaquant de l’OM était devenu le premier joueur de l’histoire à atteindre la barre des 9 buts avec un club français en C3.

La star de l’OM égalise le record de Didier Drogba

Au total, Pierre-Emerick Aubameyang a trouvé le chemin des filets à 11 reprises en compétition européenne cette saison, avec son doublé lors du 3e tour préliminaire de Ligue des champions contre Panathinaikos, soit autant que Didier Drogba durant l’exercice 2003/04. Un autre record pour l’ancienne star d’Arsenal qui peut désormais espérer prendre seul la tête du classement des meilleurs buteurs de l’OM lors d’une saison européenne. Arkadiusz Milik (8 buts en 2021/22), Jean-Pierre Papin (7 buts en 1991/92), Mamadou Niang (7 buts en 2008/09) et Valère Germain (7 buts en 2017/18) suivent derrière.