Mercato : Le PSG prépare un transfert historique ?

Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le PSG entend se renforcer massivement sur le mercato cet été. Le club de la capitale souhaiterait notamment s'attacher les services de Théo Hernandez après avoir mis la main sur Lucas Hernandez lors du dernier mercato estival. Cependant, l'AC Milan pourrait bien réclamer un montant record pour lâcher le latéral gauche de 26 ans.

La saison prochaine, le PSG ne comptera plus sur Kylian Mbappé. L’international français aurait fait savoir aux dirigeants parisiens qu’il ne comptait pas prolonger. Le club de la capitale se serait d’ailleurs fait une raison et travaillerait désormais sur la succession de la star de 25 ans. Le PSG aurait l’intention de se renforcer dans tous les secteurs et aurait déjà quelques pistes en tête. Les Rouge-et-Bleu voudraient notamment réunir une fratrie.

Mbappé - PSG : La mèche est vendue pour Haaland ? https://t.co/HYBBWYZK6W pic.twitter.com/3PNe0katC6 — le10sport (@le10sport) March 7, 2024

Après Lucas Hernandez, le PSG s'attaque à Théo Hernandez

Après Lucas Hernandez, c’est son frère Théo Hernandez qui aurait tapé dans l’oeil de la direction du PSG. Le pensionnaire de la Ligue 1 serait intéressé par les services de l’international français, qui pourrait venir concurrencer Nuno Mendes la saison prochaine. Le Bayern Munich serait également sur le coup. D’ailleurs, l’AC Milan devrait réclamer un montant affolant qui serait susceptible de marquer l’histoire pour lâcher le latéral gauche de 26 ans.

«Un montant record» réclamé par l'AC Milan ?