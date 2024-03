PSG : Une offre colossale est réclamée pour le nouveau Mbappé !

Benjamin Labrousse

Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l’issue de la saison. Désormais, le club parisien cherche à remplacer numériquement le Français et aurait notamment Khvicha Kvaratskhelia (Naples) dans le viseur. L’agent du Géorgien a récemment évoqué l’avenir de son client, affirmant qu’une offre colossale pourrait provoquer un départ cet été.

Le PSG s’apprête à perdre gros. En effet, Kylian Mbappé, après sept saisons passées au club, va s’en aller en fin de contrat en juin prochain. Loin d’être abattu, le club parisien cherche désormais à évaluer plusieurs pistes pouvant permettre de remplacer le Français. Ces dernières semaines, plusieurs noms comme Khvicha Kvaratskhelia ont été annoncés dans le viseur du PSG.

Le PSG vise une Kvaratskhelia

L’ailier géorgien de Naples aurait ainsi tapé dans l’œil des dirigeants parisiens. Mais ce dossier s’annonce d’ores et déjà compliqué. Et pour cause, Kvara est très attaché au club italien, comme l’avait récemment confirmé son père Badri. Néanmoins, l’agent de l’ailier de 23 ans a ouvert la porte à un transfert cet été.

« Il partira si un autre club fait une offre que la direction ne peut pas refuser »