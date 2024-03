Départ de Mbappé : C'est annoncé, il va snober le PSG

Benjamin Labrousse

A l’issue de cette saison 2023-2024, Kylian Mbappé quittera le PSG. Cette décision étant actée, le club parisien cherche désormais à remplacer numériquement le Français. Ainsi, plusieurs noms ont été évoqués pour le prochain mercato estival. Faisant partie des pistes du club de la capitale, Khvicha Kvaratskhelia (Naples) a vu son père parler de son avenir. Et cela ne sent pas bon pour le PSG.

Une page se tourne. Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé va quitter le club rouge et bleu, afin de (sauf énorme surprise) s’engager en faveur du Real Madrid. S’il reste encore une fin de saison à disputer, le club parisien commence déjà à élaborer ses plans pour le remplacement du numéro 7. Et comme l’a récemment confirmé le journaliste Fabrizio Romano, un mercato estival colossal se prépare du côté du PSG…

« Il existe des offres pour lui de la part des meilleurs clubs européens »

En attaque notamment, plusieurs stars ont été évoquées au PSG. C’est le cas notamment de certains cadors de Serie A comme Rafael Leao (AC Milan), Victor Osimhen (Naples), ou encore Khvicha Kvaratskhelia (Naples). Surnommé « Kvaradona » par les supporters napolitains, l’ailier géorgien de 23 ans a récemment été annoncé dans le viseur du PSG. De plus, son agent a évoqué cette semaine l’intérêt de cadors européens à l’égard du joueur : « Est-ce que c’est vrai qu’il y a des offres de Barcelone et du PSG ? Bien sûr, il existe des offres pour lui de la part des meilleurs clubs européens, après tout, comment cela pourrait-il ne pas être le cas ? En mai tout sera plus clair » .

« Il décidera de continuer à porter le maillot de Naples »