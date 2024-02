Mercato : Le PSG victime d’un énorme coup de bluff

Axel Cornic

Actuellement au Napoli, Khvicha Kvaratskhelia fait partie des nombreuses pistes liées au Paris Saint-Germain à quelques mois du mercato estival. Le possible départ de Kylian Mbappé en juin prochain, pourrait en effet libérer une place au sein de l’effectif parisien, avec certains agents de joueurs qui semblent prêts à en profiter.

On ne compte plus la candidats cités ces derniers jours pour remplacer Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, l’attaquant de 25 ans aurait annoncé au PSG son départ et tout le monde veut désormais savoir qui pourra bien le remplacer la saison prochaine.

« Est-ce que c’est vrai qu’il y a des offres de Barcelone et du PSG ? Bien sûr »

En ce moment, la plupart des pistes du PSG semblent mener en Serie A, avec d’ailleurs l’agent de Khvicha Kvaratskhelia qui a fait une sortie très remarquée récemment. « Est-ce que c’est vrai qu’il y a des offres de Barcelone et du PSG ? Bien sûr, il existe des offres pour lui de la part des meilleurs clubs européens, après tout, comment cela pourrait-il ne pas être le cas ? En mai tout sera plus clair » a expliqué Mamuka Jugeli, d’après Mediaset .

Un énorme mensonge ?