L’OM a déjà bouclé un transfert à 18M€

Hugo Chirossel

L’été dernier, l’OM a une nouvelle décidé de renouveler une grande partie de son effectif. En ce sens, Mattéo Guendouzi a été prêté avec option d’achat à la Lazio Rome. Si certains supporters marseillais rêvaient de le voir revenir à Marseille l’été prochain, cela ne devrait pas arriver car les conditions de son option sont facilement atteignables, pour un montant total estimé à 18M€.

Très apprécié des supporters, Mattéo Guendouzi a quitté l’OM l’été dernier, deux ans après son arrivée en provenance d’Arsenal. Le milieu de terrain âgé de 24 ans a pris la direction de la Lazio Rome, mais pas dans le cadre d’un transfert sec, puisqu’il a été prêté avec option d’achat.

Guendouzi devrait rester à la Lazio

Et tout porte à croire que Mattéo Guendouzi ne reviendra pas à l’OM l’été prochain. Comme indiqué par Calciomercato , les conditions de son option d’achat sont facilement atteignables et il devrait poursuivre son aventure avec la Lazio Rome, où il fait d’ores et déjà l’unanimité.

18M€ pour l’OM ?