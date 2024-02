OM : Guendouzi vide son sac après son départ

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mattéo Guendouzi a tiré un tait sur l'OM après une défaite au troisième tour de qualification pour la Ligue des champions face au Panathinaïkos. Le milieu de terrain a accepté de rejoindre la Lazio Rome sous la forme d'un prêt avec option d'achat quasi-obligatoire. Le joueur est revenu son départ, et il n'a aucun regret.

Mattéo Guendouzi a quitté l'OM sur une énorme déception. Le joueur n'a pas réussi à qualifier son équipe pour la Ligue de champions. C'est sur une dernière prestation ratée que le joueur a rejoint la Lazio Rome sous la forme d'un prêt avec option d'achat quasi-obligatoire. Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club , Guendouzi est revenu sur son départ de l'OM. Le joueur ne souhaitait pas prendre part au nouveau projet marseillais.

«Erreur de casting», l’OM s’est tiré une balle dans le pied ? https://t.co/nhwqorNfyd pic.twitter.com/b4TrY3rivL — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

« Je n'ai pas de regrets »

« Pourquoi suis-je parti de l'OM ? Si j'ai pas de regrets? Non, pas de regret, parce que j'étais venu pour un projet de jeu, un projet avec le club. C'était un projet très attractif pour moi, qui allait me faire grandir en tant que joueur et en tant qu'homme. Sur ma deuxième saison, ça avait commencé à changer » a confié Guendouzi sur Canal + . Avec l'arrivée de Marcelino sur le banc phocéen, le joueur n'est pas parvenu à trouver sa place dans le groupe.

« Je n'en veux à personne »