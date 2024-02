Mercato : Guendouzi annonce son retour à l'OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté avec la Lazio de Rome jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat quasi-obligatoire, Mattéo Guendouzi est bien parti pour prolonger son aventure en Serie A. Mais questionné sur un possible retour à l'OM, le milieu de terrain n'a pas fermé la porte, même si ce ne sera pas pour tout de suite.

A la recherche de liquidités lors du dernier mercato estival, l'OM a dû se séparer de Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain a rejoint la Lazio Rome sous la forme d'un prêt avec une option d'achat quasi-obligatoire. Autant dire que l'international français a de grandes chances de poursuivre sa carrière en Serie A la saison prochaine. Mais malgré son départ, Guendouzi reste profondément attaché à l'OM.

«Erreur de casting», l’OM s’est tiré une balle dans le pied ? https://t.co/nhwqorNfyd pic.twitter.com/b4TrY3rivL — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

Guendouzi ouvre la porte à un retour

« Si j'aimerai revenir un jour à l'OM ? C'est une belle question. Aujourd'hui, je suis très heureux à la Lazio. Je suis dans un grand club italien. Nous sommes en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On est en train de travailler avec un très grand coach, je suis titulaire aussi, je joue tous les matchs 90 minutes, donc ça se passe très bien pour moi. Je suis épanoui là où je suis » a confié Guendouzi lors d'un entretien accordé au Canal Football Club . Dans un second temps, il a ouvert la porte à un retour.

« C'est quelque chose qui pourra se passer dans le futur »