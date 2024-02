L'OM dévoile la vérité sur le transfert de Guendouzi

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Matteo Guendouzi a fait ses valises. N'ayant plus un énorme temps de jeu à l'OM, l'international français s'est envolé pour l'Italie, où il a été prêté avec option à la Lazio. Alors que Guendouzi fait un carton à Rome, ça donne des regrets à Marseille. Mais voilà que Pablo Longoria a tenu à mettre les choses au point.

Alors que l'OM manque de caractère actuellement, Matteo Guendouzi aurait fait du bien dans l'effectif de Gennaro Gattuso. Problème, l'international français est parti lors du dernier mercato estival. Guendouzi a ainsi rejoint la Lazio en prêt avec option d'achat. Pointé du doigt par certains pour cette erreur, Pablo Longoria a souligné que le milieu de terrain avait réclamé à partir.

Mercato - OM : L’annonce troublante de la presse italienne sur Gattuso ! https://t.co/05jZ2pTHTH pic.twitter.com/gYeNBru3D4 — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

« Il arrivait à deux ans de la fin de son contrat »

Dans un extrait de son interview à paraitre pour So Foot , Pablo Longoria est revenu sur le départ de Matteo Guendouzi. Le président de l'OM a alors expliqué : « Mattéo est quelqu'un de très charismatique, avec une forte personnalité. En même temps, il arrivait à deux ans de la fin de son contrat, à un moment où il avait perdu du temps de jeu et où sa valeur sur le marché risquait de décliner ».

« C'est Mattéo lui même qui est venu me voir... »