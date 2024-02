Transfert «irrationnel», le fiasco est total à l’OM

Arnaud De Kanel

C'est un transfert qui a fait date dans l'histoire de l'OM. Dans les derniers instants du mercato hivernal 2023, le club phocéen enregistrait la venue record de Vitinha contre 32M€. Un prix élevé, le plus haut jamais atteint par l'OM, qui posait forcément des questions. Un an plus tard, le verdict est terrible : ce montant n'avait rien de rationnel.

Accueilli comme Le Messie à Marignane, Vitinha s'apprêtait à devenir le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM quelques heures plus tard. Les attentes étaient forcément très élevées pour un joueur recruté 32M€ mais il n'a jamais su y répondre. Cependant, il n'était en rien responsable de ce montant jugé « irrationnel » par le quotidien L'Equipe ce dimanche.

Vitinha, la piste de secours

Vitinha représente un panic buy, c'est à dire un joueur surpayé par un club qui était dans l'urgence. En l'occurence, face au refus de Terem Moffi et au départ de Bamba Dieng, l'OM, dos au mur en fin de mercato, a du soumettre une offre beaucoup plus importante et surtout inespérée pour Braga.

Le transfert bascule dans l'irrationnel