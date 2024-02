L’OM a signé le remplaçant de Vitinha !

Arnaud De Kanel

En prêtant Vitinha au Genoa, l'OM a en quelques sortes admis son énorme erreur de casting. Mais les Olympiens avaient déjà tout prévu pour le remplacer puisqu'avant que le Portugais ne s'envole pour l'Italie, le club phocéen annonçait à la surprise générale la signature de Faris Moumbagna alors que le joueur disputait la CAN. Le Camerounais arrive donc dans l'optique de remplacer à long terme Vitinha.

Un ultime raté et puis s'en va. Un an après avoir été recruté à prix d'or par l'OM, Vitinha a été invité à se trouver un nouveau point de chute, les dirigeants marseillais ayant bien compris qu'il fallait limiter la casse le plus tôt possible. Pour tourner définitivement la page, l'OM a misé sur un nouvel attaquant en la personne de Faris Moumbagna.



OM : Coup de théâtre après ce transfert avorté ! https://t.co/mSfhmhLRSZ pic.twitter.com/UPsilhp0Fr — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Moumbagna pour oublier Vitinha

Le Camerounais arrive en provenance de Bodo/Glimt pour 8M€. Lors de sa présentation, Pablo Longoria a détaillé le profil de celui qui va remplacer Vitinha. « On a beaucoup discuté avec Gattuso pour dire que l'on avait besoin d'un attaquant avec ce type de caractéristiques. Il est fort dans le duel en face à face, pour le jeu direct. Il peut jouer la profondeur. On a déjà vu à l'entraînement ce qu'il peut apporter. C'est un bon travail de notre département de scouting. On a vu beaucoup de joueurs africains passer par la Scandinavie. On a discuté depuis novembre avec son agent, que je remercie, et en décembre on a regardé comment faire cette opération sur le plan financier », a confié le président de l'OM. Moumbagna a quant à lui accompli un rêve en signant avec la formation phocéenne.

«Je vais tout donner pour ce club»