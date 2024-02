OM : Coup de théâtre après ce transfert avorté !

Hugo Chirossel

Véritable feuilleton de la fin du mercato hivernal de l’OM, Jonathan Clauss est finalement resté à Marseille, malgré la volonté de sa direction de lui trouver une porte de sortie. Il reste un an et demi de contrat à l’international français et un départ pourrait plutôt intervenir l’été prochain. Cependant, les dirigeants marseillais veulent désormais le prolonger.

Joueur de champ le plus utilisé et un des meilleurs cette saison à l’OM, Jonathan Clauss a été poussé vers la sortie dans les derniers jours du mercato hivernal. En cause, un comportement qui agacerait en interne, ponctué par sa sortie prématurée lors du match nul face à l’AS Monaco (2-2). Pourtant, l’OM avait fermé la porte en début de mercato, lorsqu'un intérêt du Bayern Munich était évoqué.

L’OM veut prolonger Clauss

Mais le laps de temps était trop court pour boucler ce dossier, d’autant plus que Jonathan Clauss n’avait aucune intention de quitter l’OM maintenant, lui qui ambitionne de disputer l’Euro avec l’équipe de France l’été prochain. Un départ semblait plutôt se profiler pour le mercato estival, lorsqu’il ne sera plus qu’à un an de la fin de son contrat, une situation que Pablo Longoria n’apprécie pas. Un dossier qui décidément réserve son lot de surprises, puisque d’après les informations de L'Équipe , l’OM veut maintenant prolonger Jonathan Clauss.

« Dans les prochains mois, il y aura beaucoup de discussions »