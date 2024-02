L'OM veut éjecter un joueur, Riolo balance tout !

Alexis Brunet

L'OM a vécu un mercato agité. Pablo Longoria s'est affairé de tous les côtés pour continuer à offrir un effectif qualitatif à Gennaro Gattuso. Le club phocéen s'est notamment séparé de Renan Lodiet de Vitnha, mais un autre joueur important aurait pu quitter Marseille. Selon Daniel Riolo, Pablo Longoria a tenté de se séparer de Jonathan Clauss.

La crise pointe à nouveau le bout de son nez à l'OM. Alors que le mercato hivernal vient de se terminer, une réunion a eu lieu entre certains représentants des différents groupes de supporters, des dirigeants, les joueurs, et Gennaro Gattuso. Le ton ne serait pas monté, mais cela apparaît comme un ultimatum. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang doivent donc redresser la barre.

Longoria a voulu se séparer de Clauss, selon Riolo

Afin de remonter au classement, l’OM pourra compter sur Jonathan Clauss. L’avenir du défenseur est un sujet sensible, et d'après certaines sources, Pablo Longoria serait déçu de l’investissement de l’international français. Selon Daniel Riolo, qui s’est exprimé dans l’After Foot , le président marseillais a même tenté de se séparer de l’ancien joueur du RC Lens cet hiver, notamment en raison de son gros salaire. « Clauss a un passé qui ressort avec parfois des histoires un peu curieuses de ce genre-là avec des gens qui l'entourent et des agents un peu curieux. J'ai déjà entendu des histoires pas tout à fait nettes. Je peux croire cette histoire. Mais cette espèce de règlement de compte alors que maintenant il est resté, à un moment où l'OM ne va pas bien du tout... Tu n'as pas réussi à t'en débarrasser, j'ai bien compris que Longoria voulait se débarrasser de son gros salaire, mais il n'y a pas eu de clients pour l'acheter . »

L'OM va avoir besoin de Clauss