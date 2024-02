OM : Longoria balance un énorme flop

Thomas Bourseau

Président passionné et porté vers l’offensive, Pablo Longoria prônait un style de jeu de la sorte au début de sa présidence à l’OM, à l’image de la ville de Marseille. Néanmoins, l’été dernier, Longoria a fait un choix allant aux antipodes de cela : Marcelino. La cause n’est pas amicale, les deux hommes étant des proches de longue date, mais purement sportive au vu de la Ligue 1 selon Longoria. Explications.

En février 2021, Pablo Longoria a été nommé président de l’OM seulement une demi-saison après son arrivée à Marseille en tant que directeur sportif de l’équipe phocéenne. Et au début de sa présidence, le dirigeant espagnol ne cessait de faire savoir que le club devait avoir une philosophie de jeu correspondant à l’identité de l’OM, à savoir rebelle et passionnelle comme So Foot le souligne dans son dernier numéro. Et pourtant, le président de l’Olympique de Marseille a fait le choix de nommer Marcelino à la dernière intersaison, deux ans plus tard.

«J’ai compris que dans le championnat français, l’ordre et la capacité à contrôler les matchs donnent de meilleurs résultats»

Pourquoi Pablo Longoria a-t-il fait ce choix surprise ? Lors d’un entretien fleuve avec le magazine So Foot , le patron de l’OM a avoué que ce retournement de veste sur le profil de l’entraîneur est dû à ses expériences en Ligue 1. « J’ai compris que dans le championnat français, l’ordre et la capacité à contrôler les matchs donnent de meilleurs résultats. Parce que s’il s’agit de s’échanger des coups, même les petites équipes sont difficiles à jouer. La Ligue 1 me rappelle chaque jour un peu plus le championnat italien quand je suis arrivé là-bas. Tu prenais n’importe quelle équipe, tu regardais leur attaque et tu te disais : « Uff, ce week-end, ça va être dur »».

«Une de mes erreurs est de ne pas avoir anticipé que ce serait si difficile de passer du style d’Igor un autre style de football»