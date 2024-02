Benatia voulait virer un joueur de l’OM

Hugo Chirossel

Aussi bizarre que cela puisse paraître, l’OM a essayé de trouver une porte de sortie à Jonathan Clauss dans les derniers jours du marché des transferts. Il lui a notamment été reproché sa sortie prématurée lors du match nul face à l’AS Monaco. Une rencontre après laquelle Medhi Benatia aurait même annoncé qu’il ne reporterait plus jamais le maillot marseillais.

Joueur de champ le plus utilisé cette saison, Jonathan Clauss aurait pu quitter l’OM dans les derniers jours du mercato hivernal. Les dirigeants marseillais ont décidé de mettre l’international français (10 sélections) sur le marché, ce qui a de quoi surprendre, puisqu’il est l’une des rares satisfactions de cette saison. L’élément déclencheur a été sa sortie dès la 35e minute, le 27 janvier dernier, lors de la réception de l’AS Monaco (2-2).

Benatia ne voulait plus de Clauss à l’OM

Après avoir ressenti une gêne au genou droit, Jonathan Clauss a préféré céder sa place, bien que le staff médical ait rapidement conclu qu’il n’avait rien de grave. D’après les informations de L’Équipe , cet épisode aurait particulièrement énervé Medhi Benatia. Le conseiller sportif de l’OM n’aurait pas du tout apprécié la sortie prématurée de Jonathan Clauss. Dans une note vocale, après le match face à Monaco, il aurait même annoncé que le latéral droit de 31 ans ne porterait plus jamais le maillot du club marseillais.

Le comportement de Clauss agace à l’OM