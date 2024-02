Mercato - PSG : Énorme surprise en vue pour oublier Mbappé ?

Alexis Brunet

L’hypothèse de voir Kylian Mbappé quitter le PSG prend de plus en plus d’ampleur au fil des jours. Il faut dire que le Français n’a toujours pas prolongé son contrat, qui arrive à échéance le 30 juin prochain. Le club de la capitale commence donc à prospecter pour lui trouver un possible remplaçant, et les dirigeants parisiens apprécient beaucoup le profil de Benjamin Šeško.

Face à la situation entourant l'avenir de Kylian Mbappé, le PSG a probablement déjà quelques plans de secours. En tout cas ce qui est sûr, c'est que si le champion du monde quitte Paris cet été, le club de la capitale va chercher à faire un gros recrutement en attaque.

Rashford et Osimhen sont pistés

D'après les informations de 90 min , le PSG aurait identifié le profil de deux stars, comme potentiels remplaçants de Kylian Mbappé. Le club de la capitale serait intéressé par Marcus Rashford, et Victor Osimhen. Deux transferts pas faciles à boucler. Le Nigérian serait évalué aux alentours de 100M€.

La surprise Šeško