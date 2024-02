«C'est fini», le boss du PSG annonce un départ retentissant

Amadou Diawara

Depuis de longs mois, le PSG était au bras de fer avec la mairie de Paris pour racheter le Parc des Princes. Alors qu'un terrain d'entente n'a pas été trouvé, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé ce jeudi après-midi que son club allait déménager pour évoluer dans une nouvelle enceinte.

Déterminé à être propriétaire de son stade, le PSG a lancé les négociations avec la mairie de Paris pour racheter le Parc des Princes. Toutefois, les deux camps ne sont jamais parvenus à trouver un terrain d'entente. Anne Hidalgo se montrant réticente à l'idée de vendre l'enceinte parisienne. Et aujourd'hui, Nasser Al-Khelaïfi a perdu patience.

Entre le PSG et le Parc des Princes, c'est terminé

Lors d'un entretien accordé à France Info , Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que le PSG allait quitter le Parc des Princes pour emménager dans une nouvelle enceinte. Reste à savoir quand et où.

«On veut BOUGER du Parc !»