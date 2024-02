PSG : Le Qatar veut boucler un transfert record chez son plus grand ennemi

Thibault Morlain

Alors que les relations entre le Qatar et les Emirats Arabes Unis compliquent les transferts entre le PSG et Manchester City, voilà que le club de la capitale voudrait tenter un gros coup chez les Citizens. Toutefois, on ne parle pas là de faire venir une star de Pep Guardiola, puisque le PSG serait prêt à frapper fort pour une joueuse de Manchester City : Chloe Kelly.

Au PSG, il n'y a pas que les hommes. Depuis l'arrivée du Qatar, la section féminine s'est considérablement renforcée, tenant aujourd'hui tête à l'OL en D1 Arkéma. Avec des stars comme Sakina Karchaoui, Marie-Antoinette Katoto ou encore Lieke Martens, le PSG est l'une des meilleures équipes européennes. Mais voilà qu'une nouvelle étoile pourrait s'ajouter à cet effectif et elle pourrait venir du plus grand ennemi du Qatar...

Le PSG tremble pour Mbappé, il calme la polémique https://t.co/s6EKs17wet pic.twitter.com/6cbygUiiI0 — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

Chloe Kelly, de Manchester City au PSG ?

Selon les informations du Daily Mail , le PSG pourrait préparer un transfert record... à Manchester City. Considérée comme l'une des meilleures joueuses anglaises, Chloe Kelly, attaquante des Citizens, pourrait faire l'objet d'une énorme offre de la part de Paris. A en croire le média britannique, le plan serait de faire de Kelly la joueuse la mieux payée en Europe.

Un avenir incertain

Sous contrat jusqu'en 2025 avec Manchester City, Chloe Kelly aurait visiblement remis à plus tard les questions à propos de son avenir. Courtisée par le PSG et d'autres clubs, la joueuse de 26 ans ferait également l'objet d'un pressing des Citizens pour prolonger. Mais pour Kelly, le plus important est ailleurs actuellement, elle qui souhaite se concentrer sur le titre national en WSL.