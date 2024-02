Mercato : Un nouvel exploit du PSG avec Mbappé ?

Thibault Morlain

Ayant refusé d'activer son année supplémentaire en option, Kylian Mbappé se dirige tout droit vers un départ libre du PSG en fin de saison. Enfin, l'international français pourrait rejoindre le Real Madrid. A moins que, comme en 2022, l'histoire se répète ? Ça s'annonce complexe, mais le PSG refuserait de baisser les bras si facilement.

Prolongera ? Ne prolongera pas ? Pour le moment, c'es très flou concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Alors que le joueur du PSG aurait choisi le Real Madrid, rien n'est encore bouclé. De quoi laisser encore une chance au club de la capitale de prolonger Mbappé ? Cela serait le plan au PSG...

650M€, la mère de Mbappé lâche une réponse terrible au PSG https://t.co/1qth1lD4w5 pic.twitter.com/3sQtXXgi9D — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

Un départ du PSG acté ?

Si Kylian Mbappé n'a pour le moment rien officialisé concernant son avenir, son départ du PSG pourrait bien être acté en coulisses. En effet, à en croire OK Diario , Fayza Lamari, mère de l'international français, aurait demandé au club de la capitale ne plus faire d'offre. Est-ce donc la fin entre Mbappé et le PSG ?

Le PSG n'a pas dit son dernier mot pour Mbappé