Mercato - PSG : Les stars qui pourraient convaincre Mbappé de prolonger

En fin de contrat en juin prochain, deux propositions se présentent à Kylian Mbappé : prolonger avec PSG ou bien rejoindre un autre club, probablement le Real Madrid. Selon Fabrizio Romano, un mercato encourageant du club parisien pourrait faire pencher la balance. Mais quelles sont les stars qui pourraient convaincre Mbappé de prolonger au PSG ?

Osimhen-Leão, du neuf en attaque pour épauler Mbappé ?

Victor Osimhen, actuellement à la CAN avec le Nigeria, est un profil intéressant qui pourrait venir épauler Kylian Mbappé au PSG grâce à son jeu en pivot et ses qualités de buteur et de passeur. Osimhen évolue actuellement à Naples et devrait quitter le club italien à l’issue de la saison. Luis Campos serait déjà sur le coup. Concernant Rafael Leão, l’ailier portugais s’estime en fin de cycle à l’AC Milan et envisagerait de quitter prochainement le club Italien. Sa clause libératoire est de 175M€, payable jusqu’en 2028. Sa qualité de percussion et sa qualité offensive sont des atouts qui pourraient plaire à Kylian Mbappé.

Bruno Guimarães, Joshua Kimmich : la bataille du milieu

Bruno Guimarães évolue à Newcastle en Angleterre depuis 2022. Cependant, sa situation au club anglais est instable, et il pourrait être amené à partir en fin de saison. Le milieu de terrain brésilien dispose d’une clause libératoire de 115M€ et ne fermerait pas la porte à une potentielle arrivée au PSG. Sa qualité de jeu collectif pourrait alors plaire à Kylian Mbappé. Joshua Kimmich, quant à lui, souhaiterait quitter le Bayern Munich. Le PSG a déjà été refoulé par le club bavarois cet hiver, mais souhaiterait tout de même recruter l’international allemand qui n’aura plus qu’une année de contrat l’été prochain.

Bernardo Silva, une vieille connaissance de Mbappé

Bernardo Silva connaît très bien Kylian Mbappé. En effet, les deux hommes ont joué ensemble de 2015 à 2017 à l’AS Monaco, et le recrutement de l’international portugais pourrait donc donner des envies de prolongation à Mbappé. Pour rappel, la piste Bernardo Silva au PSG avait capoté l’année dernière en raison du départ inattendu de Riyad Mahrez en Arabie Saoudite. Reste à savoir si une deuxième offensive sera lancée dans les prochains mois…

Lenny Yoro au PSG plutôt qu’au Real Madrid ?

Le défenseur français Lenny Yoro est en ce moment pisté par de grands clubs européens tels que le PSG, le Real Madrid, Liverpool et le Bayern Munich. Le crack du LOSC pourrait amener de la jeunesse et du dynamisme à la défense actuelle du PSG. De plus, son recrutement au nez et à la barce du Real Madrid pourrait envoyer un message fort à Kylian Mbappé qui souhaite une équipe compétitive afin de remporter la Ligue des Champions.



ARTHUR DEBACHY