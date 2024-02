Avant le possible départ de Mbappé, le PSG récupère 400M€

La rédaction

Avant un éventuel départ de l’attaquant français Kylian Mbappé du PSG, le club parisien va récupérer 400M€ issus principalement du sponsoring, qui pèse considérablement dans les recettes du club à la fin de chaque saison. En effet, les revenus commerciaux correspondent à la moitié du chiffre d’affaires du PSG pour 2023 (sans les activités sur le marché des transferts).

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG est remis en cause une fois de plus cette année. L’attaquant français est en fin de contrat en juin prochain et est déjà libre, depuis le 1er janvier 2024, de s’engager où il le souhaite pour la saison prochaine. D'ailleurs, à en croire les dernières révélations du Parisien , Mbappé aurait déjà acté son transfert pour le Real Madrid. Ce départ pourrait avoir un impact financier majeur quand on voit tous les sponsors qui signent avec le PSG avant tout pour l’attaquant originaire de Bondy.

Coup de théâtre au PSG, un contrat secret va tout changer https://t.co/guv29OyCP2 pic.twitter.com/OILNy0v4Fp — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

400M€ de sponsoring pour le PSG

Il est fort probable que certains sponsors se retirent si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG. En attendant, le club francilien continue cette année de recevoir de gros revenus commerciaux issus principalement du sponsoring, qui pèse sur la moitié du chiffre d’affaires du PSG et qui reste essentiel au développement du club parisien. Avec ses 400M€ annuels de revenus commerciaux, le PSG est le quatrième club européen le mieux loti à ce sujet derrière le Bayern Munich, le FC Barcelone et le Real Madrid qui gagnent plus. Reste à savoir si le PSG chutera au classement l'an prochain en cas de départ de Mbappé...

Le top 10 européen

Voici les 10 clubs européens qui gagnent le plus grâce aux activités commerciales issues notamment du sponsoring.

1. Bayern Munich = 419 M€

2. FC Barcelone = 412 M€

3. Real Madrid = 403 M€

4. Paris SG = 400 M€

5. Manchester City = 399 M€

6. Manchester United = 355 M€

7. Liverpool = 298 M€

8. Tottenham = 261 M€

9. Chelsea = 242 M€

10. Juventus = 218 M€



ARTHUR DEBACHY