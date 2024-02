PSG : Le Qatar avait trois rêves pour oublier Mbappé

Axel Cornic

Arrivé en 2017, Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain dans seulement quelques mois, puisque son contrat approche dangereusement de son terme. Du côté de Doha on espère toujours pouvoir le convaincre de prolonger, mais on aurait tout de même tenté de prendre les devants avec trois stars du football européen.

A Paris, on imagine de plus en plus un avenir sans Kylian Mbappé, même si une prolongation reste une option possible. Ainsi, le PSG ratisse le terrain pour lui trouver un remplaçant à la hauteur et Luis Campos semble regarder résolument du côté de la Serie A.

Mbappé - PSG : Il lâche une incroyable punchline ! https://t.co/CDays4EIP8 pic.twitter.com/IIOg5YYXIC — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

Le successeur de Mbappé pourrait venir d’Italie

Ces derniers jours, trois noms ont été évoqués avec Lautaro Martinez, Victor Osimhen et Rafael Leão. Les deux derniers semblent être les objectifs les plus accessibles, puisque le Napoli a d’ores et déjà annoncé le départ du Nigérian, tandis que le Portugais possède une clause à 175M€ pour quitter l’AC Milan. Pour l’Argentin les choses semblent être plus compliquées, puisqu’il ne souhaiterait tout simplement pas quitter l’Inter.

Le PSG rêvait de Haaland, Lewandowski ou Kane