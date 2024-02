Mbappé - PSG : Il lâche une incroyable punchline !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Deco a lâché une annonce à laquelle personne ne s'attendait. Chargé du recrutement au FC Barcelone, l'ancien international portugais a écarté la piste menant à Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG. Une sortie qui a fait sourire certains journalistes espagnols, tant le joueur français est loin d'une arrivée en Catalogne cet été.

Un club espagnol s'est prononcé sur l'avenir trouble de Kylian Mbappé au PSG. Non, il ne s'agit pas du Real Madrid, mais bien du FC Barcelone. Le club catalan, par le biais de Déco, s'est exprimé sur la possibilité d'accueillir le joueur français à la fin de la saison.

PSG : Projet XXL du Qatar, un problème est révélé https://t.co/eMooaHCaLR pic.twitter.com/wRJJGmATxw — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

Le Barça exclut la signature de Mbappé

« Nous aimerions des transferts pour équilibrer l'équipe. Ce que j'aimerais, c'est améliorer l'effectif et non pas l'empirer. On verra ce qu'il va se passer. Ce serait une erreur de vendre Frenkie de Jong et Ronald Araujo pour Kylian Mbappé. Cela rendrait l'équipe moins bonne » a confié le directeur sportif du FC Barcelone lors d'un entretien accordé à Esport3 .

La presse espagnole réagit à la sortie de Deco