PSG : Messi, Cristiano Ronaldo... La réponse de l'OM sur l'avenir de Mbappé

Actuellement, tout le monde attend de savoir ce que décidera de faire Kylian Mbappé pour son avenir. Et cela pourrait bien aller au-delà du PSG ou du Real Madrid. En effet, la décision du joueur de Luis Enrique pourrait avoir un impact sur le prix des droits TV de Ligue 1, actuellement négociés par la LFP. Interpellé sur ce sujet, Pablo Longoria, président de l'OM, a fait passer un message fort.

Président de la LFP, Vincent Labrune tente actuellement de faire grimper les enchères le plus haut possible pour les droits TV de la Ligue 1. Mais tout pourrait basculer avec la décision de Kylian Mbappé pour son avenir. En effet, si le joueur du PSG venait à s'en aller, le championnat français serait moins attractif et les investisseurs pourraient lâcher moins d'argent. Faut-il alors craindre le pire pour la Ligue 1 à cause de Mbappé ? Pablo Longoria a pris position et le président de l'OM a notamment utilisé la comparaison avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.



« Regardez la Liga »

Ce jeudi, dans un entretien accordé à So Foot , Pablo Longoria a été interrogé sur les répercussions que pourraient avoir le départ de Kylian Mbappé sur les droits TV de la Ligue 1. Le président de l'OM a alors expliqué : « Ça, c'est l'image fataliste que l'on essaye de donner et dont je souhaite sortir, à l'OM comme à l'échelle nationale. Le principe numéro 1 du sport, c'est quoi ? Tomber et se relever. Regardez la Liga : depuis la perte de Messi et Cristiano Ronaldo, elle a augmenté ses revenus ».

« La Ligue 1 est actuellement l'un des produits les plus attractifs d'Europe »