PSG : Fiasco sur le mercato, voilà pourquoi

Bien qu'Hugo Ekitike ait rejoint l'Eintracht Francfort cet hiver, l'attaquant du PSG aurait pu signer en Bundesliga dès l'été dernier. Finalement, l'ancien Rémois avait vu son départ capoter dans les derniers instants du mercato estival. Désormais en Allemagne, Hugo Ekitike est d'ailleurs revenu sur cet épisode particulier, en révélant ainsi les raisons de son non-départ.

L'été dernier, les dernières heures du mercato ont été très agitées du côté du PSG qui cherchait absolument à recruter Randal Kolo Muani. Il faut dire que pour lâcher son buteur, l'Eintracht Francfort attendait de trouver son remplaçant qui devait être Hugo Ekitike. Mais ce dernier a refusé. Finalement, le club allemand a accepté de vendre Kolo Muani pour 90M€, mais l'ancien Rémois a été écarté durant toute la première partie de saison. Résultat, Ekitike a fini par signer à l'Eintracht cet hiver et il revient sur son départ avorté l'été dernier.

Ekitike justifie son transfert avorté

« Pendant l’été, c’était mon agent et plus le club de Paris qui a parlé avec Francfort. Mais j’avais entendu parler de l’intérêt de Francfort. Malheureusement il n’y a pas eu assez de temps et de contact avec le club pour que je puisse venir. Et après une bonne présaison avec Paris, à ce moment-là, pour moi, le but était de continuer sur ma lancée avec Paris et pourquoi pas gagner une place », explique le joueur prêté par le PSG à l'occasion de sa présentation officielle, avant de poursuivre.

«Maintenant, je suis là et j’attends avec impatience l’avenir»