Le PSG boucle un transfert grâce à Mbappé ?

Alexis Brunet

Le PSG a été actif au niveau des achats lors du mercato hivernal, mais aussi pour ce qui est des ventes. Le club de la capitale s'est séparé de HugoEkitike, qui a rejoint l'Eintracht Francfort, en prêt, avec obligation d'achat. Les dirigeants parisiens peuvent remercier Kylian Mbappé, car le champion du monde a poussé l'ancien Rémois à passer une étape supérieure dans sa carrière.

L'été dernier le PSG n'est pas passé loin d'un échec sur le mercato. Le club de la capitale a failli ne pas pouvoir recruter Randal Kolo Muani. Les dirigeants de l'Eintracht Francfort ne voulaient pas se séparer du Français, sans lui trouver un remplaçant.

Hugo Ekitike a rejoint Francfort

Le PSG avait essayé d'inclure Hugo Ekitike dans l'opération, mais l'ancien Rémois avait refusé de rejoindre l'Allemagne. Quelques mois plus tard, ce dernier a visiblement changé d'avis, puisqu'il vient de s'engager avec l'Eintracht Francfort, sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat.

Mbappé : Le PSG prend une grande décision https://t.co/YBbFp7CkKG pic.twitter.com/x6Xt7yrZft — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

Ekitike remercie Mbappé