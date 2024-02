Mbappé - PSG : Les supporters n’en peuvent plus !

Benjamin Labrousse

Depuis plusieurs années déjà, Kylian Mbappé est régulièrement annoncé en partance vers le Real Madrid. Alors que les rumeurs d’un départ du numéro 7 se sont accentuées ces dernières semaines, un ras-le-bol général semble s’être dessiné du côté des supporters du PSG. Pour beaucoup, ce « feuilleton Mbappé » est nocif pour le bien-être du club de la capitale.

Une page pourrait enfin se tourner au PSG. Figure de proue du projet parisien, et ce depuis plusieurs saisons, Kylian Mbappé se rapproche étroitement d’un départ vers le Real Madrid à l’issue de son contrat en juin prochain. Une situation plus que similaire à celle de 2022 pour le joueur de 25 ans, qui avait finalement opté pour une prolongation au PSG. Mais du côté des supporters parisiens, l’heure est à la lassitude dans ce feuilleton.

« C’est la même chose tous les six mois »

Auprès du Parisien , plusieurs supporters du PSG ont laissé entendre un un ras-le-bol autour du potentiel départ de Kylian Mbappé, à commencer par Céline, 39 ans : « Honnêtement, tout cela me fatigue un peu. On a la sensation que c’est la même chose tous les six mois et qu’on voit le même scénario se répéter. C’est assez insupportable et j’ai hâte qu’on en finisse, quelle que soit la décision prise. On a juste envie de retrouver de la sérénité et que tout cela ne gangrène pas le club et l’équipe » .

« Ils sont sûrs qu’il va se barrer »

Pour d’autres comme Jonathan, 31 ans, le PSG est déjà résigné sur le départ de Kylian Mbappé : « Je me dis que le club est en train de préparer son départ : ils sont sûrs qu’il va se barrer, que même l’argent et faire venir ses potes ne pourra pas empêcher l’inévitable. On ne peut pas plus donner pour un seul joueur » .

« Vivement qu’il parte une bonne fois pour toutes »