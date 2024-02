PSG : Un gros défi est annoncé pour Luis Enrique !

Benjamin Labrousse

Ce mercredi soir (21h10), le PSG accueille Brest au Parc des Princes dans le cadre des 8èmes de finale de la Coupe de France. Une compétition que le club parisien n’a plus remporté depuis deux ans, et qui demande des exigences bien précises pour l’entraîneur Luis Enrique à en croire l’ancien entraîneur de Toulouse Philippe Montanier.

A quelques jours d’affronter la Real Sociedad en Ligue des Champions, le PSG doit faire mieux. Les hommes de Luis Enrique restent sur deux prestations plus que poussives en Ligue 1, avec un match nul concédé à Brest (2-2, le 28 janvier), ainsi qu’une victoire peu concluante sur la pelouse de Strasbourg vendredi dernier (1-2). Ce mercredi soir, le PSG reçoit Brest au Parc des Princes, mais cette fois-ci en Coupe de France.

Un renfort important arrive au PSG https://t.co/kuVeHSUqXP pic.twitter.com/tX8qSbhUDM — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Le PSG doit se réconcilier avec la Coupe de France

L’occasion rêvée pour Kylian Mbappé et les siens d’afficher les ambitions de renouveau du PSG. Car depuis deux ans, le club de la capitale n’y arrive plus dans cette compétition. Recordman de victoires en Coupe de France (14 titres), le PSG a échoué en 8èmes de finale lors des deux éditions précédentes (face à l’OM l’an passé, face à Nice en 2022). Pour certains, la Coupe de France possède ses propres règles, et s’aborde d’une manière bien distincte par rapport à la Ligue 1.

« Il faut transmettre ce savoir-faire à ses joueurs »