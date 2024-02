PSG - Mbappé : La presse espagnole révèle un clash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Aligné en tant que pur numéro 9 depuis maintenant plusieurs semaines par Luis Enrique au PSG, Kylian Mbappé ne serait pas vraiment satisfait de cette utilisation. Et selon les révélations de la presse espagnole, cela engendrerait même certaines tensions entre la star de l’équipe de France et son entraîneur…

À en croire les dernières tendances, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà acté son départ du PSG pour rallier le Real Madrid l’été prochain, à l’issue de son contrat au Parc des Princes. Sa situation contractuelle joue donc pour beaucoup dans cette décision, mais il semblerait que Mbappé fasse également l’objet d’un certain malaise cette saison avec Luis Enrique au PSG.

Mbappé - PSG : Un coup historique avant d’aller au Real Madrid ? https://t.co/N8ZjgjUnmL pic.twitter.com/SdLyklWkx8 — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Mbappé en clash avec Enrique ?

Au micro de l’émission espagnole El Chiringuito , le journaliste Eduardo Inda a fait des révélations troublantes sur les rapports entre la star du PSG et son entraîneur : « La relation entre Mbappé et Luis Enrique est rompue. Il ne veut pas jouer comme avant-centre, il n'aime pas jouer comme '9' et il veut jouer comme '11', qui est le poste qu'il a le plus joué dans sa carrière », confie Inda.

« Une relation absolument rompue »