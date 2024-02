PSG : L’étonnant coup de gueule de Luis Enrique face à la presse

Axel Cornic

Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse ce mardi, à la veille du 8e de finale de Coupe de France face au Stade Brestois. Et face aux critiques ou aux questionnements sur son style de jeu, qui ne fait toujours pas l’unanimité, le coach du Paris Saint-Germain s’est lâché.

Entraîneur d’expérience et réputé pour un management assez strict, Luis Enrique n’a pas encore convaincu tout le monde. Le technicien espagnol du PSG change souvent, peut-être trop souvent selon certains observateurs et ses choix sont rarement compris, avec des tactiques parfois pas assez ambitieuses.

« L'équipe qui se crée le plus d'occasions et en prend le moins, c'est nous »

C’est le cas avec une possession de balle qui peut être jugée stérile parfois, même si le PSG caracole actuellement en tête de la Ligue 1 et va disputer des 8e de finale en Coupe de France ainsi qu’en Ligue des Champions. « Nous sommes l'équipe qui la plus de possession de balle, la 2e de Champions League derrière Manchester City. Nous sommes beaucoup plus forts quand nous avons le balle. Cela ne veut pas dire qu'un adversaire ne peut pas avoir la balle plus que nous. L'équipe qui se crée le plus d'occasions et en prend le moins, c'est nous » s’est justifié Luis Enrique en conférence de presse, avant d’ajouter : « Notre idée de jeu est très claire, je n'ai aucun doute sur la façon de jouer de notre équipe mais cela ne veut pas dire que l'adversaire ne pas être meilleur que nous ».

« Je vois que la question est de chercher des esquisses pour détruire le château, j'adore »