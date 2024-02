PSG : Mbappé au Real Madrid, ça va chauffer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette saison, Kylian Mbappé évolue davantage dans l’axe que sur le côté gauche de l’attaque, sa position initiale qu’il privilégierait. Un point qui pourrait susciter quelques tensions au Real Madrid si l’attaquant du PSG décidait de rallier l’Espagne, alors que Vinicius Jr a eu l’occasion de s’imposer à ce poste au fil des années.

Libre en fin de saison, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG après sept saisons près du Parc des Princes. Selon plusieurs sources, la décision de l’international français est prise et le Real Madrid pourrait enfin sortir gagnant d’un feuilleton dans lequel il est impliqué depuis une décennie, lorsque l’attaquant n’était qu’un enfant. Cependant, l’éventuelle arrivée de Kylian Mbappé chez les Merengue pourrait crisper certaines personnes au sein du club, à commencer par Vinicius Jr.

« Mbappé ? Ça causerait le désordre avec Vinicius Jr »

C’est en tout cas ce qu’indique Eduardo Inda, expliquant lundi soir dans El Chiringuito que Kylian Mbappé souhaitait retrouver le flanc gauche de l’attaque. « S'il vient au Real Madrid, il ne viendra pas en exigeant la position dans laquelle il joue, mais il voudra le faire en tant que '11' et cela causerait le désordre avec le joueur qui est à ce poste là-bas, qui est Vinicius », a confié Eduardo Inda.

« La relation entre Mbappé et Luis Enrique est rompue »