Mercato - PSG : Une folie à 120M€ pour oublier Mbappé ?

Axel Cornic

Plus la fin de son contrat approche et plus Kylian Mbappé semble s’éloigner du Paris Saint-Germain, qui n’a toutefois pas abandonné l’espoir de le prolonger une nouvelle fois après 2022. Parallèlement, le club de la Capitale se prépare également au pire et à l’étranger plusieurs sources annoncent un intérêt toujours plus grand pour Victor Osimhen, ancien du LOSC désormais au Napoli.

La fin semble proche pour Kylian Mbappé. Après dix années passées en Ligue 1, dont sept au PSG, l’attaquant français pourrait décider de se lancer un nouveau défi à l’étranger… avec évidemment le Real Madrid qui serait prêt à l’accueillir les bras ouverts.

Mercato : La prochaine star du PSG dénichée chez Guardiola ? https://t.co/JMC4VB1at4 pic.twitter.com/QKfRk9NmJI — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Mbappé vers le Real Madrid

D’après les informations du Parisien , l’avenir de Mbappé ne ferait plus de doutes, puisqu’il aurait d’ores et déjà choisi de poursuivre sa carrière au Real Madrid. Une volonté bien connue par le PSG, qui serait sur le point de jeter l’éponge et ainsi laisser partir le Français au terme de son contrat, le 30 juin prochain. A noter que pour le moment aucun démenti officiel n’est tombé sur ce sujet, ni de la part du joueur ni de la part du club parisien et encore moins de Madrid.

Le PSG fonce sur Osimhen