Le PSG a un joker pour le transfert d’une star

Alors que Kylian Mbappé semble se diriger vers un départ pour le Real Madrid, le PSG pourrait être dans l’obligation de bientôt devoir lui trouver un remplaçant. En ce sens, Rafael Leão serait dans le viseur du club de la capitale selon plusieurs médias. Les dirigeants parisiens pourraient avoir plusieurs atouts pour convaincre l’international portugais.

Et si 2024 marquait la fin de la collaboration entre le PSG et Kylian Mbappé ? Annoncé sur le départ presque chaque année, le capitaine de l’équipe de France se serait décidé à changer d’air, comme indiqué par le journal Le Parisien . Alors qu’il arrive à la fin de son contrat, l’attaquant de 25 ans aurait fait le choix de rejoindre le Real Madrid. Si cela se confirme, quel joueur serait susceptible de lui succéder au PSG ?

Après Mbappé, le Real Madrid déclare encore la guerre au PSG https://t.co/j4vfyd2Nsv pic.twitter.com/eDnLbCZB8C — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

Leão n’est pas dans les plans du PSG

Dans cette optique, Téléfoot indiquait dernièrement que le PSG aurait jeté son dévolu sur Rafael Leão. Le club de la capitale se serait d’ores et déjà positionné afin de recruter l’international portugais (23 sélections), sous contrat jusqu'en juin 2028 avec l’AC Milan, avec une clause libératoire de 175M€. Une clause qui, selon Foot Mercato , ne serait valable qu’entre le 5 et le 15 juillet, durant toutes les années de son bail. Comme indiqué par Le 10 Sport , Rafael Leão n’est pas dans les plans du PSG pour le moment, mais Paris pourrait tout de même avoir plusieurs atouts en sa faveur pour le convaincre.

Le PSG a plusieurs atouts pour attirer Leão