Mercato : Annoncé au PSG, il lance un avertissement

Si le mercato hivernal a été plutôt calme, le PSG a été lié à plusieurs joueurs cet hiver. Le club de la capitale ferait notamment partie des clubs intéressés par Bruno Guimaraes, qui a récemment prolongé jusqu’en juin 2028 avec Newcastle. Déçu des résultats de son club cette saison, l’international brésilien a fait passer plusieurs messages.

Neuvième de Premier League, Newcastle est déjà à 13 points du quatrième, Aston Villa, et donc d’une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Une non-qualification en C1 pourrait-elle avoir un impact sur l’avenir de Bruno Guimaraes, qui en octobre dernier a prolongé jusqu’en juin 2028 ? L’international brésilien est annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, et notamment du PSG.

« Je veux plus de victoires »

Car si Bruno Guimaraes se sent bien à Newcastle, il est également très déçu des résultats de son équipe cette saison. « Je me plais beaucoup ici - je ne me suis jamais senti aussi aimé dans un club auparavant. Je ne me suis jamais senti aussi aimé dans un club. C'est adorable de voir à quel point les fans m'aiment, et je les aime aussi. Mais cette saison a été un mélange de choses pour moi. Je veux plus de victoires et au moins ramener le club en Europe », a-t-il confié au Chronicle Live .

« Je suis vraiment fatigué et déçu »

« Je suis très déçu de la façon dont la saison s'est déroulée, c'est vraiment dingue. Nous avons deux ou trois matches où nous sommes très bons, puis deux ou trois où nous sommes très mauvais. Je suis vraiment fatigué et déçu. Mais je sais que je dois continuer. La saison a été différente pour nous (par rapport à la quatrième place de la saison dernière), mais nous avons eu des problèmes de blessures. C'est vraiment dingue », a ajouté Bruno Guimaraes.

« C'est l'une de mes meilleures saisons avec le club »