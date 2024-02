Mbappé - Real Madrid : L’annonce qui va choquer le PSG !

Thomas Bourseau

Sept années et puis s’en va ? Selon toute vraisemblance, Kylian Mbappé va quitter le PSG à la prochaine intersaison. Son départ libre de tout contrat vers le Real Madrid serait à présent inéluctable et la tendance se confirme de jour en jour. Explications.

Kylian Mbappé ne devrait pas empiler sur une huitième saison en tant que joueur du PSG. Arrivé à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco, celui qui est depuis devenu champion du monde, puis meilleure buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain et pour finir capitaine de l’équipe de France aurait pris la décision de quitter le PSG à l’issue de la saison.

«Le départ de Mbappé ? On dit que c’est fait»

C’est en effet ce que Le Parisien et ESPN ont tous deux fait savoir samedi soir. Bien qu’il n’avait alors toujours pas communiqué sa décision ni au PSG ni au Real Madrid, son choix se serait finalement porté sur une arrivée libre de tout contrat du Real Madrid. Sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, l’ancienne joueuse du PSG, à savoir Laure Boulleau, a confirmé la tendance. « Ce feuilleton, on a l’impression de l’avoir déjà vécu. Sur le dernier feuilleton j’avais pas trop d’informations qui m’étaient arrivées aux oreilles. Mais pour la première fois, sur des sources plutôt cohérentes et assez sérieuses, on dit que c’est fait. Je serais contente pour lui s’il s’en va aussi. Je comprends sa position de ne pas pouvoir le dire. Mettez-vous à sa place, il a des objectifs encore à jouer. Il aime aussi son club, donc attendons sa décision comme des grands ».

«Ils sont dans la même compétition, ils peuvent se rencontrer avec le Real Madrid»